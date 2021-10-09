Собака научилась разговаривать с хозяином, и видео с её смешной речью очарует кого угодно

Пользователь китайской соцсети Douyin с ником Дядюшка Вы из провинции Гирин (Китай) — владелец шестилетнего ретривера, которого он настолько любит, что посвятил ему целый аккаунт. Упитанную питомицу зовут Маомао, и она научилась забавно "разговаривать" со своим хозяином, а тот в свою очередь — её понимать, пишет Daily Star.

Мы прожили вместе достаточно долго, чтобы я мог понять, чего она хочет каждый раз, когда издаёт звуки Дядюшка Вы

Видео © Douyin / You0000000

Маомао в милой поскуливающей манере может сообщить о том, что голодна, хочет гулять или ласкаться. При этом у хвостатой нет недостатка в лакомствах: её хозяин — владелец фирмы по производству угощений для собак. Однако, по словам мужчины, его любимица никогда не крадёт еду. "Она понимает, что в доме нет других питомцев и в итоге все лакомства всё равно достанутся ей", — отметил он.

Скриншот © Douyin / You0000000