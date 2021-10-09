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Собака научилась разговаривать с хозяином, и видео с её смешной речью очарует кого угодно

Взаимопонимание эмоциональной питомицы и её владельца вышло на новый уровень.

9 октября, 10:00

Скриншот © Douyin / You0000000

Пользователь китайской соцсети Douyin с ником Дядюшка Вы из провинции Гирин (Китай) — владелец шестилетнего ретривера, которого он настолько любит, что посвятил ему целый аккаунт. Упитанную питомицу зовут Маомао, и она научилась забавно "разговаривать" со своим хозяином, а тот в свою очередь — её понимать, пишет Daily Star.

Мы прожили вместе достаточно долго, чтобы я мог понять, чего она хочет каждый раз, когда издаёт звуки

Дядюшка Вы

Видео © Douyin / You0000000

Маомао в милой поскуливающей манере может сообщить о том, что голодна, хочет гулять или ласкаться. При этом у хвостатой нет недостатка в лакомствах: её хозяин — владелец фирмы по производству угощений для собак. Однако, по словам мужчины, его любимица никогда не крадёт еду. "Она понимает, что в доме нет других питомцев и в итоге все лакомства всё равно достанутся ей", — отметил он.

Скриншот © Douyin / You0000000

Скриншот © Douyin / You0000000

Ролики с очаровательной собакой набирают миллионы просмотров, а пользователи не могут ей не умиляться. "Как же мне нравится слушать это кокетливое поскуливание", "Она такая милашка", "Ты счастливый отец", — пишут комментаторы, отмечая, что хозяину стоит следить за весом пухленькой красавицы, которой хочется отдать все угощения на свете.

К волонтёрам попало "чудище" в шерстяном панцире, и только стрижка показала, насколько оно прекрасно

К волонтёрам попало "чудище" в шерстяном панцире, и только стрижка показала, насколько оно прекрасно

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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