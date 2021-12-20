Супруга Макрона подаст жалобу на авторов слухов о том, что она трансгендер
Распространители фейка утверждают, что она якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье.
Брижит Макрон. Фото © ТАСС / АР / Gonzalo Fuentes
Первая леди Франции Брижит Макрон собирается подать жалобу в правоохранительные органы на авторов информации о том, что она трансгендер. Об этом сообщает BFM TV.
Распространители фейка утверждают, что Брижит Макрон якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Интересная информация появилась в издании Faits & Documents ещё в сентябре прошлого года. Авторы материала утверждали, что 68-летняя жена президента Франции Эмманюэля Макрона сменила пол. Материал завирусился в соцсетях, и супруга политика мгновенно стала темой для насмешек.
Ранее Лайф сообщал, что Эмманюэль и Брижит Макрон подали жалобу в полицию на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь.
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