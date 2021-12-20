НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Супруга Макрона подаст жалобу на авторов слухов о том, что она трансгендер

Распространители фейка утверждают, что она якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье.

20 декабря, 11:02
<p>Брижит Макрон. Фото © ТАСС / АР / Gonzalo Fuentes</p>

Брижит Макрон. Фото © ТАСС / АР / Gonzalo Fuentes

Первая леди Франции Брижит Макрон собирается подать жалобу в правоохранительные органы на авторов информации о том, что она трансгендер. Об этом сообщает BFM TV.

Распространители фейка утверждают, что Брижит Макрон якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Интересная информация появилась в издании Faits & Documents ещё в сентябре прошлого года. Авторы материала утверждали, что 68-летняя жена президента Франции Эмманюэля Макрона сменила пол. Материал завирусился в соцсетях, и супруга политика мгновенно стала темой для насмешек.

Избившему демонстранта экс-советнику Макрона вынесли приговор

Избившему демонстранта экс-советнику Макрона вынесли приговор

Ранее Лайф сообщал, что Эмманюэль и Брижит Макрон подали жалобу в полицию на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1