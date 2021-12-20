В Екатеринбурге местные жители поймали и наказали парней, жестоко избивших прохожего

Жители посёлка Кольцово в Екатеринбурге поймали и наказали двух 17-летних подростков, которые избили незнакомого мужчину на улице. Молодых людей заставили отжиматься, "пока руки не отсохнут", пишет местный портал е1.ru, а также они должны оплатить лечение пострадавшему.

Инцидент произошёл 17 декабря, подростки в нетрезвом состоянии напали на мужчину, который шёл из магазина. Он упал, но его продолжали избивать, а купленные им продукты хулиганы растоптали. Как подтвердила экспертиза, у пострадавшего были разбиты лицо, нос и нижняя челюсть.

Местные активисты за пару дней вычислили и разыскали напавших. Те отпираться не стали и признали свою вину, обвинив в содеянном "выпитый алкоголь". С подростками провели воспитательную беседу, заставили оплатить лечение, а в назидание принудили отжаться прямо на снегу.