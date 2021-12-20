СМИ: Возможный владелец "Листвяжной" экс-депутат Гридин уехал в Монако

Крупнейшим владельцем кемеровской шахты "Листвяжная", где в результате аварии погиб 51 человек, может быть экс-депутат Госдумы Владимир Гридин. Об этом сообщают "Известия".

Следователи продолжают устанавливать всех конечных бенефициаров экспорта угля из "Листвяжной". По данным издания, Гридину может принадлежать более крупная, чем отражено в документах, доля в компании – собственнике шахты "СДС-уголь". Показания об участии бывшего парламентария в бизнесе дал один из арестованных менеджеров компании. По данным источника СМИ, через швейцарскую компанию MIR Trade экс-депутат и его сын получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн, говорит собеседник издания.

Однако пока получить от Гридина показания затруднительно — по данным "Известий", он покинул Россию и сейчас находится в Монако.