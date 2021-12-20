СМИ: Возможный владелец "Листвяжной" экс-депутат Гридин уехал в Монако
По данным источника, бывшему парламентарию может принадлежать более крупная, чем отражено в документах, доля в компании – собственнике шахты.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Крупнейшим владельцем кемеровской шахты "Листвяжная", где в результате аварии погиб 51 человек, может быть экс-депутат Госдумы Владимир Гридин. Об этом сообщают "Известия".
Следователи продолжают устанавливать всех конечных бенефициаров экспорта угля из "Листвяжной". По данным издания, Гридину может принадлежать более крупная, чем отражено в документах, доля в компании – собственнике шахты "СДС-уголь". Показания об участии бывшего парламентария в бизнесе дал один из арестованных менеджеров компании. По данным источника СМИ, через швейцарскую компанию MIR Trade экс-депутат и его сын получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн, говорит собеседник издания.
Однако пока получить от Гридина показания затруднительно — по данным "Известий", он покинул Россию и сейчас находится в Монако.
Жители города Белово при этом хорошо помнят Владимира Гридина — местные говорят, его особняк стоит неподалёку от "Листвяжной", также он часто приезжал на шахту и спрашивал у работников, всё ли в порядке.
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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. К настоящему моменту тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
По делу об аварии суд арестовал владельца шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-уголь" Михаила Федяева. Аналогичная мера пресечения избрана генеральному директору холдинга Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову, а также главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову.
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