На сына экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико завели новое уголовное дело

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении сына бывшего кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико Эдуарда. Как сообщает пресс-служба штаба его отца, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

"По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов (максимальный срок содержания под стражей. — Прим. Лайфа), так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эдуарда Бабарико заподозрили в организации массовых беспорядков и разжигании вражды, а это, согласно законодательству Белоруссии, является особо тяжким составом. В случае предъявления Бабарико-младшему обвинений ему может грозить до 20 лет тюрьмы. При этом, если в течение десяти суток с момента задержания обвинения предъявлены не будут, подозреваемого должны отпустить на свободу.