На Ямале голодный медвежонок постучался в окно к вахтовикам

Белый медведь стучится в окошко к вахтовикам. Видео © Instagram / svodka89

Белого медведя заметили в посёлке Харасавэе Ямальского района. Голодный зверь наведался к вахтовикам в поисках вкусняшек. Видео появилось в местном инстаграм-аккаунте.

На кадрах косолапый встаёт на задние лапы и пытается достать до окна, в котором горит свет. В какой-то момент из него выглядывает мужчина и машет мишке рукой, как бы говоря: "Уходи, ничего вкусного для тебя сегодня нет!" Однако "умка" не расстраивается и тянется к окну вновь.

При этом в комментариях к видео мнения пользователей разделились. Одни отнеслись к ситуации с юмором и пошутили, что медвежонок "зашёл на чай", а из окна "выглядывал его обед". Другие же были намного категоричнее и заявили, что медведей следует отпугивать, а не прикармливать.