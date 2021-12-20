На Ямале голодный медвежонок постучался в окно к вахтовикам
На кадрах косолапый встаёт на задние лапы и пытается дотянуться до стекла.
Кадр из видео © Instagram / svodka89
Белый медведь стучится в окошко к вахтовикам. Видео © Instagram / svodka89
Белого медведя заметили в посёлке Харасавэе Ямальского района. Голодный зверь наведался к вахтовикам в поисках вкусняшек. Видео появилось в местном инстаграм-аккаунте.
На кадрах косолапый встаёт на задние лапы и пытается достать до окна, в котором горит свет. В какой-то момент из него выглядывает мужчина и машет мишке рукой, как бы говоря: "Уходи, ничего вкусного для тебя сегодня нет!" Однако "умка" не расстраивается и тянется к окну вновь.
При этом в комментариях к видео мнения пользователей разделились. Одни отнеслись к ситуации с юмором и пошутили, что медвежонок "зашёл на чай", а из окна "выглядывал его обед". Другие же были намного категоричнее и заявили, что медведей следует отпугивать, а не прикармливать.
Ранее Лайф рассказывал, что гулявший по городу в Приморье медведь напал на егеря, но был пойман и обезврежен. До этого косолапый хищник нанёс рваные раны женщине, которая шла на работу. Она была госпитализирована.
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