В Подмосковье семиклассник написал в сочинении о мечте стать киллером

По данным телеграм-канала, в сочинении ученик описал детали "работы мечты". В частности, он подробно расписал о том, как планирует покупать оружие, менять внешность и скрываться от правоохранителей. Если будущая деятельность окажется раскрытой, то всегда есть возможность инициировать собственную смерть, убеждён подросток. Мальчик признался, что считает работу наёмного убийцы отличным способом заработка, а его жертвами будут коллекторы и "плохие люди". Кого школьник относит к последней категории, он не уточнил.