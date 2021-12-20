В Подмосковье семиклассник написал в сочинении о мечте стать киллером
Подросток описал, как планирует покупать оружие, менять внешность и скрываться от правоохранителей. Если будущая деятельность окажется раскрытой, то можно инициировать свою смерть, убеждён ребёнок.
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Семиклассник из подмосковного Чехова в сочинении на тему "Твоя профессиональная карьера" написал, что мечтает стать киллером. Как сообщает Mash, учителей, мягко говоря, откровения 13-летнего подростка шокировали.
По данным телеграм-канала, в сочинении ученик описал детали "работы мечты". В частности, он подробно расписал о том, как планирует покупать оружие, менять внешность и скрываться от правоохранителей. Если будущая деятельность окажется раскрытой, то всегда есть возможность инициировать собственную смерть, убеждён подросток. Мальчик признался, что считает работу наёмного убийцы отличным способом заработка, а его жертвами будут коллекторы и "плохие люди". Кого школьник относит к последней категории, он не уточнил.
После прочтения сочинения учителя вызвали на беседу родителей ученика, но те по неизвестным причинам отказались от разговора. Вскоре педагоги пожаловались на 13-летнего фантазёра полицейским. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Ижевске 12-летний подросток ударил врача ножом по указанию отца. Оказалось, что родитель ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Самому мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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