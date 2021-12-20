Вьетнам ужесточил правила въезда для привитых от ковида российских туристов

Во Вьетнаме ужесточили правила въезда для российских туристов из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь посещать страну разрешено только россиянам, которые вакцинировались "Спутником V". Согласно нововведениям, въезд запрещается переболевшим ковидом и непривитым, а также детям с 12 до 18 лет, которые не могут быть вакцинированы в России в силу возраста.

Как уточняется, российские туристы должны предъявить сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Причём после введения последней дозы должно пройти минимум 14 дней, однако не более 12 месяцев. При этом данные правила не распространяются на детей до 12 лет. Они могут въехать в страну без прививки, но в том случае, если их сопровождает один из вакцинированных родителей или опекунов.

Также по прибытии в аэропорт туристы, в том числе дети любого возраста, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не ранее 72 часов до вылета, и повторно пройти ПЦР или экспресс-исследование. Кроме того, при себе необходимо иметь медицинскую или туристическую страховку, которая покрывает лечение от коронавируса на сумму не менее 50 тысяч долларов, что составляет 3,6 миллиона рублей.