Собянин заверил, что в Москве пока не планируют вводить новые антиковидные ограничения

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом плохо предсказуемая, власти Москвы пока не планируют вводить новые антиковидные ограничения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дополнительных ограничений пока мы не планируем, всё будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться. Пандемия, вы видите, что она такая, достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая", — сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".