Собянин заверил, что в Москве пока не планируют вводить новые антиковидные ограничения
При этом он отметил, что ситуация с пандемией "достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая".
© Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Несмотря на то что ситуация с коронавирусом плохо предсказуемая, власти Москвы пока не планируют вводить новые антиковидные ограничения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Дополнительных ограничений пока мы не планируем, всё будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться. Пандемия, вы видите, что она такая, достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая", — сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Ранее мэр Москвы уже оценил вероятность введения ограничений на новогодние праздники. По его словам, правительство столицы принимает "достаточно жёсткие решения только тогда, когда видит, что идёт плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости".
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