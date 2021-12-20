Ревакцинация оказалась эффективнее против "омикрона", чем единоразовая прививка

Чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "омикрон" или перенести его в лёгкой форме, нужно следовать такой схеме: сделать прививку от ковида, а затем ревакцинироваться через полгода. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" врач общей практики Борис Шаляпин.

Защита от заражения "омикроном" в этом случае составит 75%, уточнил эксперт. Именно ревакцинация сыграет важную роль, это подтверждают исследования, в том числе зарубежные. Поэтому Шаляпин предостерегает от игнорирования ревакцинации россиянами.