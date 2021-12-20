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Ревакцинация оказалась эффективнее против "омикрона", чем единоразовая прививка

Защита от заражения новой мутацией ковида в этом случае составит 75%, отметил врач.

20 декабря, 12:19

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "омикрон" или перенести его в лёгкой форме, нужно следовать такой схеме: сделать прививку от ковида, а затем ревакцинироваться через полгода. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" врач общей практики Борис Шаляпин.

Защита от заражения "омикроном" в этом случае составит 75%, уточнил эксперт. Именно ревакцинация сыграет важную роль, это подтверждают исследования, в том числе зарубежные. Поэтому Шаляпин предостерегает от игнорирования ревакцинации россиянами.

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Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" против нового штамма коронавируса "омикрон" может быть сопоставима с защитой против дельта-варианта. Для достижения коллективного иммунитета в России, по данным Роспотребнадзора, необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения, это свыше 90 млн человек. Сегодня привитых двумя компонентами вакцины насчитывается около 70 миллионов. А среди пожилых граждан, у которых наибольший риск тяжёлого течения болезни, привито чуть более 62%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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