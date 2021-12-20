В Москве с начала пандемии возбудили около 80 дел из-за фальшивых ковид-сертификатов

Порядка 80 уголовных дел по факту использования липовых сертификатов переболевших и вакцинированных от коронавирусной инфекции возбуждено в Москве с начала пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За всё время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам. На фоне того, что у нас сегодня порядка семи миллионов человек имеют QR-коды в Москве, то это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что проблемы с поддельными сертификатами в Москве есть, однако они не глобальны. Градоначальник считает, что теперь подобных трудностей возникать не будет, в частности, из-за того, что действия QR-кодов было решено продлить переболевшим до года.