В Москве с начала пандемии возбудили около 80 дел из-за фальшивых ковид-сертификатов
Как отметил Сергей Собянин, на данный момент проблемы с поддельными документами по-прежнему есть, однако они не глобальны.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Порядка 80 уголовных дел по факту использования липовых сертификатов переболевших и вакцинированных от коронавирусной инфекции возбуждено в Москве с начала пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"За всё время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам. На фоне того, что у нас сегодня порядка семи миллионов человек имеют QR-коды в Москве, то это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 24".
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Он отметил, что проблемы с поддельными сертификатами в Москве есть, однако они не глобальны. Градоначальник считает, что теперь подобных трудностей возникать не будет, в частности, из-за того, что действия QR-кодов было решено продлить переболевшим до года.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что действие сертификатов о перенесённом коронавирусе автоматически продлится для всех, кто переболел в течение последнего года.
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