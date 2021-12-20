Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша"

Детали контракта специалиста с клубом не приводятся. Добавим, что свой первый матч у руля "Ференцвароша" Черчесов проведёт 27 января против команды "Пушкаш Академи", идущей на третьем месте, тогда как "Ференцварош" — первый.

Последним местом работы Черчесова была сборная России по футболу, с которой он сумел выйти в 1/4 финала ЧМ-2018, но провалился на Евро-2020, где национальная команда не смогла выйти из группы.