Известная китайская теннисистка Шуай Пэн заявила, что никогда не говорила о том, что её кто-либо насиловал, и отказалась от обвинений в адрес бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Би-би-си.

"Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo — моё личное дело. Возникло недопонимание", — заявила спортсменка.