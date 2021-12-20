"Возникло недопонимание": Скандальная китайская теннисистка Шуань Пэй заявила, что её никто не насиловал
Ранее она обвинила бывшего вице-премьера Поднебесной в принуждении к сексу, после чего "исчезла" на некоторое время.
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Известная китайская теннисистка Шуай Пэн заявила, что никогда не говорила о том, что её кто-либо насиловал, и отказалась от обвинений в адрес бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Би-би-си.
"Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo — моё личное дело. Возникло недопонимание", — заявила спортсменка.
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В начале ноября 35-летняя спортсменка в социальной сети Weibo рассказала о внебрачной связи с бывшим вице-премьером Госсовета Китая Гаоли Чжаном, обвинив его в сексуальном насилии. В течение получаса её пост был удалён, а Шуай Пэн перестала выходить на связь. 21 ноября она впервые появилась на публике во время церемонии открытия финала соревнований по теннису среди подростков.
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