В Москве к грядущим морозам повысят температуру батарей

Коммунальные службы Москвы поднимут температуру батарей в столичных квартирах перед предстоящими холодами. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединённой энергетической компании.

"ПАО "МОЭК" в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до минус 28 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение теплоотдачи будет достигнуто не только путём увеличения температуры, но и благодаря росту объёма циркуляции теплоносителя в централизованной системе. В компании также добавили, что, если потребитель имеет проблемы с отоплением, необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы там проверили систему теплоснабжения дома.