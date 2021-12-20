В Москве к грядущим морозам повысят температуру батарей
По прогнозам синоптиков, в столице в ближайшие дни ожидается до 28 градусов ниже нуля.
© ТАСС / Красильников Станислав
Коммунальные службы Москвы поднимут температуру батарей в столичных квартирах перед предстоящими холодами. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединённой энергетической компании.
"ПАО "МОЭК" в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до минус 28 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение теплоотдачи будет достигнуто не только путём увеличения температуры, но и благодаря росту объёма циркуляции теплоносителя в централизованной системе. В компании также добавили, что, если потребитель имеет проблемы с отоплением, необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы там проверили систему теплоснабжения дома.
Как сообщал Лайф, заметное похолодание в Москву принесёт "полярное вторжение", которое опустит столбики термометров до минус 20 градусов. При этом, по другим данным, температура воздуха в столичном регионе может опуститься и до минус 28 градусов.
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