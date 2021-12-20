Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД

В документе речь идёт о водителях, которые дважды подвергались административному наказанию.

Госдума завтра, 21 декабря, рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения. Об этом по итогам заседания Совета Думы заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Завтра в первом чтении несколько важных законопроектов. В том числе вопрос введения уголовной ответственности для автолихачей", — сказал Жуков.