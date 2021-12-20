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Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД

В документе речь идёт о водителях, которые дважды подвергались административному наказанию.

20 декабря, 15:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Госдума завтра, 21 декабря, рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения. Об этом по итогам заседания Совета Думы заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Завтра в первом чтении несколько важных законопроектов. В том числе вопрос введения уголовной ответственности для автолихачей", — сказал Жуков.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД. Меру предложено распространить на водителей, которые дважды подвергались административному наказанию в том числе за превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного движения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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