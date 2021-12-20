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Дело россиянки Сапеги передали прокурору для направления в белорусский суд

Её обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса республики. Девушка по-прежнему находится под домашним арестом.

20 декабря, 14:55

Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

Следственный комитет Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело россиянки Софии Сапеги. Ей предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса республики.

"В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест", отмечается в сообщении СК.

Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии

Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии

Напомним, россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. С ней же был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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