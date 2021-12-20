Дело россиянки Сапеги передали прокурору для направления в белорусский суд

Следственный комитет Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело россиянки Софии Сапеги. Ей предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса республики.

"В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест", — отмечается в сообщении СК.