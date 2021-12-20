Moderna объявила об испытаниях спецвакцины от "омикрона"

Американская компания Moderna в начале 2022 года планирует начать клинические испытания новой спецвакцины, которая будет бороться с "омикроном" и подобными ему новыми штаммами. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

При этом Moderna продолжает исследовать эффективность бустерных прививок от "омикрона". В настоящее время бустер вакцины в размере 50 микрограммов увеличивает уровень антител в организме почти в 37 раз, а в размере 100 микрограммов — в 83. Однако при введении двойной дозы, признаются исследователи, побочные явления встречаются чаще, чем при ревакцинации стандартным препаратом.

"Бустерная доза мРНК-1273 в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер местных нежелательных явлений через семь дней после ревакцинации в целом были сопоставимы с таковыми после двух доз первичной вакцинации", — отчиталась Moderna.