Moderna объявила об испытаниях спецвакцины от "омикрона"
Американская компания вместе с тем продолжает исследовать эффективность бустерных прививок от нового штамма ковида.
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Американская компания Moderna в начале 2022 года планирует начать клинические испытания новой спецвакцины, которая будет бороться с "омикроном" и подобными ему новыми штаммами. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
При этом Moderna продолжает исследовать эффективность бустерных прививок от "омикрона". В настоящее время бустер вакцины в размере 50 микрограммов увеличивает уровень антител в организме почти в 37 раз, а в размере 100 микрограммов — в 83. Однако при введении двойной дозы, признаются исследователи, побочные явления встречаются чаще, чем при ревакцинации стандартным препаратом.
"Бустерная доза мРНК-1273 в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер местных нежелательных явлений через семь дней после ревакцинации в целом были сопоставимы с таковыми после двух доз первичной вакцинации", — отчиталась Moderna.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что привитый назальной вакциной не будет переносчиком ковида. По его словам, вакцинированный через укол способен переносить вирус на своей слизистой.
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