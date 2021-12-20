Психолог Зберовский объяснил важность писем Деду Морозу для детей

Подарок, полученный после написания письма Деду Морозу, поднимает ребёнку настроение и самооценку, а также мотивирует детей следить за своим поведением. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, сам процесс написания письма сказочному персонажу учит ребёнка ясно формулировать мысли и желания. Кроме того, добрая традиция помогает и родителям, ведь со временем дети становятся менее послушными, а мнение родных для них становится не столь авторитетным, подчеркнул Зберовский.

"Дед Мороз — это внешняя сила, которая дисциплинирует ребёнка. Дети дают обещание хорошо учиться и хорошо себя вести, чтобы получить подарок. Многие становятся серьёзнее, берут себя в руки, начинают лучше управлять своим поведением", — отметил специалист.

Зберовский добавил, что, как правило, дети не сильно переживают, узнав, что Деда Мороза не существует. Напротив, правда о сказочном персонаже откроет им глаза на то, что все эти годы подарки для них готовили именно родители, а это может сыграть дополнительную роль в семейных отношениях.