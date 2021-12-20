ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей

Банк России предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан до 100 тысяч рублей. Как пишет РБК, об этом заявил в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, речь идёт о спецвкладах для людей с невысокими зарплатами, доходность которых будет привязана к ключевой ставке ЦБ или уровню инфляции. Уточняется, что у человека может быть только один такой депозит, а процентная ставка по нему будет плавающей.