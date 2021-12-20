ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей
При этом регулятор может создать для этой категории граждан постоянные кредитные каникулы, а также обнулить комиссии за переводы на счёт самому себе.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Банк России предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан до 100 тысяч рублей. Как пишет РБК, об этом заявил в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
По его словам, речь идёт о спецвкладах для людей с невысокими зарплатами, доходность которых будет привязана к ключевой ставке ЦБ или уровню инфляции. Уточняется, что у человека может быть только один такой депозит, а процентная ставка по нему будет плавающей.
Как подчеркнул Чистюхин, регулятор не собирается останавливаться лишь на депозитах для малообеспеченных. По его словам, в скором времени для этой категории граждан могут появиться постоянные кредитные каникулы, а также обнуление комиссий за переводы на счёт самому себе.
Ранее Лайф сообщал, что ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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