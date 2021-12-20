НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд отправил сына Астахова под домашний арест

По версии следствия, он может быть причастен к хищению на несколько миллионов рублей.

20 декабря, 13:09
<p>Антон Астахов © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WPAgbEaFLZM&ab_channel=tvzakon" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tvzakon</a></p>

Антон Астахов © YouTube/tvzakon

Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Астахову, сыну бывшего уполномоченного по правам ребёнка в РФ Павла Астахова. Он является обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба инстанции в телеграм-канале.

Антону Астахову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 18 февраля 2022 года. По данным СМИ, следователи полагают, что сын бывшего омбудсмена может быть причастен к хищению на несколько миллионов рублей.

Обвинённую в хищении 94 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Крыму осудили условно

Обвинённую в хищении 94 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Крыму осудили условно

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с супругой. Их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей. Август Мейер арестован на два месяца, его жену отправили под домашний арест.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1