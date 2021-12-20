Суд отправил сына Астахова под домашний арест
По версии следствия, он может быть причастен к хищению на несколько миллионов рублей.
Антон Астахов © YouTube/tvzakon
Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Астахову, сыну бывшего уполномоченного по правам ребёнка в РФ Павла Астахова. Он является обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба инстанции в телеграм-канале.
Антону Астахову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 18 февраля 2022 года. По данным СМИ, следователи полагают, что сын бывшего омбудсмена может быть причастен к хищению на несколько миллионов рублей.
Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с супругой. Их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей. Август Мейер арестован на два месяца, его жену отправили под домашний арест.
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