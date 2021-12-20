Суд отправил сына Астахова под домашний арест

Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Астахову, сыну бывшего уполномоченного по правам ребёнка в РФ Павла Астахова. Он является обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба инстанции в телеграм-канале.

Антону Астахову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 18 февраля 2022 года. По данным СМИ, следователи полагают, что сын бывшего омбудсмена может быть причастен к хищению на несколько миллионов рублей.