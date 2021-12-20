"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину в январе

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе, при этом компания заказала всего 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал — Европа. Об этом свидетельствуют данные аукционов.

Так, "Оператор ГТС Украины" предложил на январь дополнительные транзитные мощности общим объёмом 15 миллионов кубометров в сутки через газораспределительные станции "Суджа" и "Сохрановка". Однако они остались невостребованными. При этом у "Газпрома" действует и долгосрочное бронирование мощностей Незалежной в объёме 40 млрд кубометров в год.

Также российская компания забронировала на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. На аукционе предлагали 89,1 млн кубометров в сутки, но востребованными оказались только 19,28 млн.