"Молдовагаз" оплатила "Газпрому" потреблённое в первой половине декабря топливо

Газораспределительная компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" оплату за голубое топливо, потреблённое в первой половине декабря. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объёме оплату за природный газ, потреблённый в первой половине декабря текущего года", — говорится в сообщении.