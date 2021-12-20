"Молдовагаз" оплатила "Газпрому" потреблённое в первой половине декабря топливо
Компания обратилась к своим потребителям и поблагодарила их за своевременную оплату услуг.
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Газораспределительная компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" оплату за голубое топливо, потреблённое в первой половине декабря. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объёме оплату за природный газ, потреблённый в первой половине декабря текущего года", — говорится в сообщении.
Также компания поблагодарила своих потребителей за своевременную оплату услуг по газоснабжению в ноябре и декабре.
Напомним, ранее молдавская сторона должна была перечислить деньги "Газпрому" за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября, до 22 ноября 2021 года, но из-за финансовых трудностей не сделала этого. В связи с чем российская компания предупредила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. После этого вице-премьер страны Андрей Спыну указал на нехватку времени для погашения долга и заявил о намерении попросить отсрочку на пару дней. 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.
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