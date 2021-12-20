Папа римский Франциск сравнил домашнее насилие с сатанизмом

Папа римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма. Об этом он заявил, когда разговаривал с безработной матерью четырёх детей Джованной, ставшей одной из многочисленных жертв домашнего насилия в Италии во время пандемии коронавируса. Беседу понтифика с четырьмя обездоленными в преддверии католического Рождества показал местный телеканал Canale 5.

"Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идёт о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары", — отметил он.

Понтифик также назвал такие ситуации очень унизительными. Ранее он уже не раз публично выступал с осуждением домашнего насилия над женщинами, случаи которого заметно участились во время пандемии CoViD-19 в разных странах.