Папа римский Франциск сравнил домашнее насилие с сатанизмом
Он отметил, что речь идёт о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься.
Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Franco Origlia
Папа римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма. Об этом он заявил, когда разговаривал с безработной матерью четырёх детей Джованной, ставшей одной из многочисленных жертв домашнего насилия в Италии во время пандемии коронавируса. Беседу понтифика с четырьмя обездоленными в преддверии католического Рождества показал местный телеканал Canale 5.
"Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идёт о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары", — отметил он.
Понтифик также назвал такие ситуации очень унизительными. Ранее он уже не раз публично выступал с осуждением домашнего насилия над женщинами, случаи которого заметно участились во время пандемии CoViD-19 в разных странах.
Ранее папа римский анонсировал скорую встречу с патриархом Кириллом. "Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", отметил понтифик. По его словам, точная дата мероприятия пока не известна.
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