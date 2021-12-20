НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Папа римский Франциск сравнил домашнее насилие с сатанизмом

Он отметил, что речь идёт о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься.

20 декабря, 12:36
<p>Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Franco Origlia</p>

Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Franco Origlia

Папа римский Франциск сравнил домашнее насилие над женщинами с проявлением сатанизма. Об этом он заявил, когда разговаривал с безработной матерью четырёх детей Джованной, ставшей одной из многочисленных жертв домашнего насилия в Италии во время пандемии коронавируса. Беседу понтифика с четырьмя обездоленными в преддверии католического Рождества показал местный телеканал Canale 5.

"Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идёт о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары", — отметил он.

Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва призвала бороться с домашним насилием

Жертва "подмосковного Отелло" Маргарита Грачёва призвала бороться с домашним насилием

Понтифик также назвал такие ситуации очень унизительными. Ранее он уже не раз публично выступал с осуждением домашнего насилия над женщинами, случаи которого заметно участились во время пандемии CoViD-19 в разных странах.

Ранее папа римский анонсировал скорую встречу с патриархом Кириллом. "Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", отметил понтифик. По его словам, точная дата мероприятия пока не известна.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1