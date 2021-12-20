Экс-глава офиса Зеленского Богдан оценил слухи о проблемах президента с наркотиками

Экс-глава офиса президента Андрей Богдан прокомментировал слухи о проблемах украинского лидера Владимира Зеленского с наркотиками. Он заявил, что два года назад лидер Незалежной ничего не употреблял, но сейчас экс-глава уже не уверен в здоровом образе жизни политика.

"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом", — поделился Богдан в интервью "Стране.ua".

По его мнению, Зеленский изменился и потерял "энергетику жизни", потому что он не доволен тем, что делает, и не знает, что будет завтра.