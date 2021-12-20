Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "омикрона"

Организаторы рассчитывают, что ежегодная встреча состоится в начале лета.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти в Давосе 17–21 января следующего года, отложен из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Официальное заявление опубликовано на сайте мероприятия.

"Несмотря на строгие протоколы встречи, распространение "омикрона" и его влияние на поездки и мобильность вызвало необходимость отсрочки", — говорится в сообщении организаторов.

Форум должен был пройти с 17 по 21 января. На данный момент организаторы рассчитывают, что он состоится в начале лета.