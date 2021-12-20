Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "омикрона"
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Организаторы рассчитывают, что ежегодная встреча состоится в начале лета.
Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти в Давосе 17–21 января следующего года, отложен из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Официальное заявление опубликовано на сайте мероприятия.
"Несмотря на строгие протоколы встречи, распространение "омикрона" и его влияние на поездки и мобильность вызвало необходимость отсрочки", — говорится в сообщении организаторов.
Форум должен был пройти с 17 по 21 января. На данный момент организаторы рассчитывают, что он состоится в начале лета.
Ранее премьер Израиля Нафтали Бенет сообщил о начале пятой волны коронавируса из-за "омикрона". Он отметил, что пока число заражённых новым вариантом ковида невелико, но оно растёт с каждым днём.