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Суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака

Что стало причиной разлада, остаётся до сих пор загадкой. На данный момент пара не давала никаких официальных комментариев насчёт этой темы.

20 декабря, 12:40
<p><em style="font-style: italic;">Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.</em> Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета</p>

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета

Известный певец Григорий Лепс теперь официально стал холостяком. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск второй по счёту экс-супруги музыканта Анны Шаплыковой, с которой он прожил в браке целых 20 лет.

Отмечается, что на судебное заседание, которое состоялось сегодня, 20 декабря, пришёл только представитель жены. Лепс же заранее написал согласие на расторжение брака.

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Что стало причиной разлада, до сих пор остаётся загадкой. На данный момент пара не давала официальных комментариев насчёт развода. Отметим, что у экс-супругов трое совместных детей. У Лепса также есть взрослая дочь от первого брака.

Григорий Лепс — советский и российский певец, народный артист РФ, композитор и продюсер. Начав музыкальный путь как ресторанный певец, он стал живой легендой отечественной эстрады и подарил публике множество хитов, среди которых "Рюмка водки на столе", "Она не твоя", "Самый лучший день", "Я поднимаю руки" и другие. Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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