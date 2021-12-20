Суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака
Что стало причиной разлада, остаётся до сих пор загадкой. На данный момент пара не давала никаких официальных комментариев насчёт этой темы.
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета
Известный певец Григорий Лепс теперь официально стал холостяком. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск второй по счёту экс-супруги музыканта Анны Шаплыковой, с которой он прожил в браке целых 20 лет.
Отмечается, что на судебное заседание, которое состоялось сегодня, 20 декабря, пришёл только представитель жены. Лепс же заранее написал согласие на расторжение брака.
Что стало причиной разлада, до сих пор остаётся загадкой. На данный момент пара не давала официальных комментариев насчёт развода. Отметим, что у экс-супругов трое совместных детей. У Лепса также есть взрослая дочь от первого брака.
Григорий Лепс — советский и российский певец, народный артист РФ, композитор и продюсер. Начав музыкальный путь как ресторанный певец, он стал живой легендой отечественной эстрады и подарил публике множество хитов, среди которых "Рюмка водки на столе", "Она не твоя", "Самый лучший день", "Я поднимаю руки" и другие. Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.
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