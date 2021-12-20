Суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака

Известный певец Григорий Лепс теперь официально стал холостяком. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск второй по счёту экс-супруги музыканта Анны Шаплыковой, с которой он прожил в браке целых 20 лет.

Отмечается, что на судебное заседание, которое состоялось сегодня, 20 декабря, пришёл только представитель жены. Лепс же заранее написал согласие на расторжение брака.

Что стало причиной разлада, до сих пор остаётся загадкой. На данный момент пара не давала официальных комментариев насчёт развода. Отметим, что у экс-супругов трое совместных детей. У Лепса также есть взрослая дочь от первого брака.