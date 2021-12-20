Рябков подтвердил готовность РФ к сотрудничеству с США, но припомнил, что за ними "должок"
Вашингтону пора научиться относиться к Москве как к равноправному партнёру, считают в российском МИДе, а он вместо этого осознанно идёт на нагнетание напряжённости.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Россия готова налаживать отношения с США, но сейчас мяч на стороне Вашингтона. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет", — сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.
Рябков отметил, что Вашингтону пора научиться относиться к Москве как к равноправному партнёру, а он вместо этого осознанно идёт на нагнетание напряжённости, и дополнительным подтверждением тому станет негативная реакция на предложения России по гарантиям безопасности.
"Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов", — указал он.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.
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