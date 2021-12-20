Рябков подтвердил готовность РФ к сотрудничеству с США, но припомнил, что за ними "должок"

Россия готова налаживать отношения с США, но сейчас мяч на стороне Вашингтона. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет", — сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Рябков отметил, что Вашингтону пора научиться относиться к Москве как к равноправному партнёру, а он вместо этого осознанно идёт на нагнетание напряжённости, и дополнительным подтверждением тому станет негативная реакция на предложения России по гарантиям безопасности.

"Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов", — указал он.