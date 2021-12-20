Зеленский призвал к превентивным санкциям против России
Их целью должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, хотя сам украинский лидер в такую перспективу не верит.
Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Заявление прозвучало на брифинге по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины).
"Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьёзные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, но и с любым государством Европейского союза", — сказал Зеленский.
Целью санкций, по словам политика, в том числе должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, однако сами рассуждения о такой возможности он назвал "информационной атакой".
Ранее глава МИД Белоруссии действительно заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши. В Кремле, рассуждая о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, ответили, что Россия рассматривает "самые разные варианты" возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у её границ.
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