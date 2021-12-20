Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Заявление прозвучало на брифинге по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины).

"Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьёзные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, но и с любым государством Европейского союза", — сказал Зеленский.