Собянин: 80% госпитализированных с ковидом москвичей занимались самолечением

"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно на ранней стадии выявлять. Это значит — делать максимальное количество ПЦР-тестов, выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача — чтобы не доводить человека до тяжёлого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения", — подчеркнул Собянин.