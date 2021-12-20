Собянин: 80% госпитализированных с ковидом москвичей занимались самолечением
Мэр столицы напомнил, что тяжёлое течение болезни можно предотвратить, если вовремя выявить вирус.
Фото © ТАСС / Артур Новосильцев
Среди госпитализированных с ковидом москвичей 80% составляют те, кто занимался самолечением и поздно обратился к специалистам. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Он напомнил, что тяжёлое течение болезни можно предотвратить, если вовремя выявить вирус и начать лечение. Для этого жителям необходимо проходить тестирование и при малейшем подозрении обращаться к врачу.
"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно на ранней стадии выявлять. Это значит — делать максимальное количество ПЦР-тестов, выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача — чтобы не доводить человека до тяжёлого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения", — подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин заявил, что борьба с ковидом уже обошлась Москве в 800 млрд рублей. Среди этих трат — компенсации жителям, бизнесу, дополнительные выплаты врачам, расходы на создание резервных госпиталей.
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