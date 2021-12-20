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Москвич перед разводом разослал друзьям интимные фото 22-летней супруги

Действия мужчины подпали сразу под несколько уголовных статей, и теперь девушка намерена защищать своё достоинство.

20 декабря, 14:33
<p>© Pexels</p>

© Pexels

В столичную полицию обратилась 22-летняя девушка, которая обвинила супруга в распространении её интимных фотографий. Теперь мужчине может грозить реальный срок. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.

По данным издания, уже несколько месяцев супруги живут раздельно — отношения в семье не заладились, пара подала на развод. И стороны могли бы разойтись мирно, но не так давно заявительница начала получать сообщения от знакомых, которые поделились с ней не самыми приятными подробностями о её 36-летнем муже.

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"По словам девушки, супруг тайно рассылает её интимные фотографии через мессенджеры всем друзьям и знакомым семьи. Каких-то требований мужчина не выдвигал, пара находится в состоянии бракоразводного процесса", — рассказал источник в полиции.

Москвичка обвинила супруга в оскорблении достоинства и уже наняла адвоката, который поможет ей привлечь мужчину к уголовной ответственности. Отмечается, что действия мужа девушки подпадают под статьи УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов". Кроме того, если выяснится, что в деле присутствовал шантаж, то мужчине может грозить до четырёх лет тюрьмы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве учительница перевела два с половиной миллиона лжебортпроводнику после угроз слива интимного видео с её участием.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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