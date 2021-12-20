В Крыму охранник отказался пускать за шлагбаум ехавшую на вызов скорую. Видео © VK / "Чёрный список. Симферополь"

В Симферополе охранник не пустил карету скорой помощи через шлагбаум и заставил врачей идти к больной пациентке через всю парковку. Почему мужчина запретил им въезд на территорию торгового центра, пока не известно, однако, по словам очевидцев, он долго "доставал" водителя бригады медиков.

Видео с места происшествия, которое появилось в паблике "Чёрный список. Симферополь" в соцсети "ВКонтакте" собрало десятки гневных комментариев. Пользователи возмущаются поведением охранника и требуют его увольнения. К слову, директор ЦУМа, где и стало плохо одной из покупательниц, Руслан Каренышев назвал инцидент "вопиющим случаем".

"По существу скажу следующее: этот земельный участок (и частная парковка) не принадлежит ООО ЦУМ", — цитирует телеграм-канал "Подъём" бизнесмена.

Также ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре республики. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

"Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Крыма. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве.