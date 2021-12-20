Главком ВМС Украины озвучил сроки строительства баз в Азовском и Чёрном морях
По его словам, тогда же у Киева будет значительное увеличение количества корабельного состава.
Украинское судно. Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак
Командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что базы военно-морских сил страны вблизи Очакова в Чёрном море и Бердянска в Азовском море появятся уже в 2024 году.
"Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнёров, которые не одну базу построили в мире", — поделился Неижпапа в интервью УНИАН.
На базе в Бердянске будут базироваться все корабли, расположенные в Азовском море, подчеркнул командующий ВМС. По его словам, это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. А в Чёрном море появятся три основания: база в Одессе, база в "Южном" — для патрульных катеров типа "Айленд", а также основная база с основными ударными силами флота — в Очакове, утверждает Неижпапа.
Ранее Лайф сообщал, зачем Украина хочет предоставить Лондону военно-морские базы. Киевский режим надеется на спасение и готов раздать территорию под военные базы, но отсутствие исправной газовой трубы уготовило Незалежной только один путь — революции и майданов.
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