Главком ВМС Украины озвучил сроки строительства баз в Азовском и Чёрном морях

Командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что базы военно-морских сил страны вблизи Очакова в Чёрном море и Бердянска в Азовском море появятся уже в 2024 году.

"Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнёров, которые не одну базу построили в мире", — поделился Неижпапа в интервью УНИАН.

На базе в Бердянске будут базироваться все корабли, расположенные в Азовском море, подчеркнул командующий ВМС. По его словам, это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. А в Чёрном море появятся три основания: база в Одессе, база в "Южном" — для патрульных катеров типа "Айленд", а также основная база с основными ударными силами флота — в Очакове, утверждает Неижпапа.