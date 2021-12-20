Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в собственной смерти

Актёра Большого театра Евгения Кулеша, который погиб на сцене во время оперы "Садко", признала виновным в трагедии комиссия по расследованию несчастного случая. Как Лайфу сообщил его адвокат Андрей Алёшкин, члены комиссии также установили, что артист в тот момент ещё и якобы был пьян.

"Было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести, но никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признаёт погибшего", — отметил юрист.