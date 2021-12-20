Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в собственной смерти
Декорации насмерть придавили 38-летнего мужчину на глазах шокированных коллег.
Евгений Кулеш. Фото © VK / kulya_1983
Актёра Большого театра Евгения Кулеша, который погиб на сцене во время оперы "Садко", признала виновным в трагедии комиссия по расследованию несчастного случая. Как Лайфу сообщил его адвокат Андрей Алёшкин, члены комиссии также установили, что артист в тот момент ещё и якобы был пьян.
"Было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести, но никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признаёт погибшего", — отметил юрист.
Алёшкин признался, что довольно скептически относится к выводам экспертов. По его словам, сама комиссия была сформирована таким образом, что двое её членов принимали решения по собственным нарушениям. После получения официального акта адвокат погибшего планирует обжаловать его в судебном порядке.
Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября, через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.
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