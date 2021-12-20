Рейтинг Зеленского на Украине упал до 16,7%

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно рейтинг и антирейтинг украинских избирателей. Максимум 16,7% респондентов готовы поддержать его на президентских выборах, а 32,4% избирателей ни при каких обстоятельствах голосовать за него бы не стали, говорится в социологическом исследовании, проведённом центром Socis.

Опрос проводился 11–16 декабря по всей стране среди лиц старше 18 лет. В общей сложности опросили 2000 респондентов. По данным исследования, большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шёл на второй президентский срок: 63,8 процента респондентов заявили, что не поддерживают выдвижение Зеленского на выборы в 2024 году. 26,4 процента высказали противоположное мнение.

Второе место занял бывший президент Украины Пётр Порошенко. За него проголосовали 12,3% жителей. За бывшего премьер-министра и лидера партии "Батьковщина" сейчас высказались 8,6% голосующих. Четвёртое место занял Юрий Бойко — сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", за которого готовы выступить 7,9%.