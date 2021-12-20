Пластический хирург Абозин определил, может ли жена Макрона быть трансгендером

Никаких признаков того, что первая леди Франции Брижит Макрон может быть трансгендером, пластический хирург Максимильян Абозин не нашёл. Он изучил фотографии супруги французского лидера Эмманюэля Макрона и рассказал Лайфу о своих выводах.

"Строение лица у всех разное, её массивный подбородок добавляет маскулинности чертам её лица. Имеются мелко- и крупноморщинистые изменения кожи, кожный избыток в области верхних и нижних век, умеренный птоз верхней и нижней трети лица. Возможно, когда-то были какие-то пластические операции на лице. Обычно такие изменения есть у большинства женщин в возрасте от 55 лет", — пояснил эксперт.

Кроме того, он не увидел ничего удивительного в том, что Брижит Макрон может носить парик. Это делают многие женщины в зрелом возрасте, и жена главы Франции не стала исключением. По словам хирурга, нападки хейтеров по поводу отсутствия детей у пары также несостоятельны. Он напомнил, что у Брижит уже есть трое детей от первого брака. Нельзя обвинять женщину в нежелании рожать после 50 лет, по статистике, мало кто идёт на этот шаг в таком возрасте, заключил Абозин.