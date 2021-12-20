Эксперт Дробиз объяснил, как распознать палёный алкоголь

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", как в преддверии праздников не нарваться на палёный алкоголь. По его словам, в первую очередь следует обращать внимание на наличие обязательных марок и на их качество.

"Если алкоголь не контрафактный, то можно увидеть на федеральной специальной марке переливающуюся голограмму с гербом РФ, а также металлизированную полосу. На обратной стороне марки должны иметься коричневые водяные знаки", — объяснил Дробиз.

Также на федеральной марке есть оригинальный код из трёхзначной серии и восьмизначного номера. Кроме того, точки, продающие спиртные напитки, уже давно подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). По словам эксперта, это практически база учёта каждой бутылки легального алкоголя. И при поставке товара сотрудники магазинов получают документы системы ЕГАИС — накладные с идентификационными номерами партии в электронном виде.

Так, при их формировании проверку у поставщика проходит каждая бутылка. Причём при загрузке документа можно увидеть и необходимые реквизиты, и индикационный номер системы, по которому можно проследить всю историю этой накладной. Таким образом, система должна исключить контрафакт.

Эксперт также рассказал, что при покупке алкогольной продукции покупатель должен услышать два звуковых сигнала. В первый раз сканируют штрихкод с бутылки, а во второй — именно акцизную марку напитка. Следует отметить, что при наличии неверного акциза чек не сформируется, а если продукция легальная, то их будет два — кассовый и чек с QR-кодом. Причём последний можно отсканировать в приложении "Антиконтрафакт алко".

Сканер приложения также поможет узнать подлинность специальных марок при наведении на бутылку, рассказал Дробиз. Через несколько секунд сведения о продукции появятся на экране смартфона. А если придёт уведомление, что информации в базе нет, то товар является контрафактным. Кроме того, с помощью программы можно найти точки продажи некачественного алкоголя.