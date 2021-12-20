АКОРТ: Дефицита вин после Нового года не ожидается

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что ретейлеры не ожидают дефицита вин после Нового года из-за изменений в законодательстве.

"Крупнейшие торговые сети заблаговременно начали работать с ассортиментом, чтобы исключить поставки продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям федерального закона", — объяснил он ТАСС.

По оценке Караваева, риска возникновения проблем с оборотом или дефицитом в категории вин нет ни сейчас, ни будет после Нового года.