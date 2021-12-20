АКОРТ: Дефицита вин после Нового года не ожидается
По словам председателя президиума, крупнейшие торговые сети начали заранее работать с ассортиментом, чтобы не допустить поставки продукции, не соответствующей требованиям федерального закона.
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Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что ретейлеры не ожидают дефицита вин после Нового года из-за изменений в законодательстве.
"Крупнейшие торговые сети заблаговременно начали работать с ассортиментом, чтобы исключить поставки продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям федерального закона", — объяснил он ТАСС.
По оценке Караваева, риска возникновения проблем с оборотом или дефицитом в категории вин нет ни сейчас, ни будет после Нового года.
Ранее Лайф писал, что поставщики предупредили о подорожании импортного вина в 2022 году. Одной из главных причин этого является "критически плохая урожайность" в ряде традиционных винодельческих регионов.
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