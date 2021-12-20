Аналитики "Яндекс.Маркета" подсчитали, какие детские игрушки и игры накануне Нового года покупают активнее всего и как изменились цены на эти товары по сравнению с прошлым годом. В топ категорий игр и игрушек вошли конструкторы, настольные игры и игровые наборы и фигурки, следует из исследования, которое попало в распоряжение Лайфа.

Оказалось, что бренд LEGO пользуется огромным спросом в качестве подарка ребёнку. В самой популярной категории у бренда безоговорочное лидерство: в список десяти самых покупаемых конструкторов на "Маркете" входят исключительно его модели. Более того, конструкторы бренда LEGO целиком занимают и общий топ-3 самых продаваемых игрушек на маркетплейсе, а разбирают конструкторы как горячие пирожки.

Взрослые старательно пытаются организовать новогоднее настроение своим детям, покупая подарки от "Деда Мороза", и тратят на "праздничное волшебство" немалые суммы. Так, средняя стоимость покупаемых под Новый год конструкторов — 4500 рублей, кстати, в декабре прошлого года цифра была поменьше — 3357 рублей. Они остаются самой дорогостоящей категорией в топе продаж. Средняя стоимость настольной игры — 1627 рублей, в декабре 2020 года — 1090 рублей, фигурки — 2353 рубля, а было, между прочим, 1609 рублей. В этой категории самой популярной игрой оказалась Mattel Uno.

Кстати, самый дорогой товар находится на 20-м месте в общем топ-100 самых популярных игр и игрушек — и это, конечно, конструктор LEGO Lamborghini Sian, его средняя цена — 32 393 рубля. А самый дешёвый товар в общем топ-100 — поп-ит "Антистресс", его стоимость — около 38 рублей, это вам не какие-нибудь симплы-диплы.

А вот в топ моделей игрушек попал персонаж фантастического сериала "Мандалорец", получивший известность под именем "Малыш Йода". Он вышел в лидеры сразу в двух категориях и стал самым раскупаемым детским роботом и игровой фигуркой.

Кроме того, топ в категории "Мягкие игрушки" возглавил Крош из "Смешариков", ёлки-иголки, среди радиоуправляемых игрушек вырвался на лидирующую позицию внедорожник Remo Hobby Smax, а категорию "Развивающие игрушки" возглавил "учёный щенок" от Fisher-Price.

Интересно, что в декабре 2021 года на игрушки приходится 6% покупок на "Маркете". Это один из самых популярных видов товаров на всём маркетплейсе накануне Нового года — больше заказов только в разделе "Косметика, парфюмерия и уход".