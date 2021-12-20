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Депутат Бутина заявила, что в США считают Чайковского американским композитором

Парламентарий сравнила "народную дипломатию" России и Америки и указала на их различия.

20 декабря, 13:56
<p>Депутат Госдумы Мария Бутина. © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Депутат Госдумы Мария Бутина. © ТАСС / Карпухин Сергей

Многие граждане США считают великого русского композитора Петра Чайковского американским. Об этом в интервью "Газете.ru" сказала депутат Государственной думы Мария Бутина.

Парламентарий рассказывала про различия между российской и американской "народными дипломатиями", приводя в пример тот факт, что Москва нередко демонстрирует национальные культурные ценности через концерты и различные шоу. Методы Вашингтона в этом плане принципиально отличаются, заметила Бутина. Она подчеркнула, что американские власти неофициально дают деньги активистам на продвижение определённой задачи, даже когда с этими взглядами волонтёры не согласны.

"То есть одно дело, если вы певец и говорите: "Хочу петь Чайковского, посмотрите, какая красота". Кстати, недавно было исследование, что самое популярное предновогоднее представление американцев — "Щелкунчик". Они почему-то совершенно уверены, что Чайковский — это великий американский композитор", — сказала депутат Госдумы.

Ранее Мария Бутина сравнила игрушки российского и зарубежного производства, отметив, что импортная кукла пропагандирует разврат и никак не может быть девочкам образцом для подражания.

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Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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