Сябитова назвала Лепса завидным женихом, но призвала дать ему время после развода

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с Лайфом рассказала, насколько разведённый Григорий Лепс подходит для женитьбы. Она подчеркнула, что в данном случае возраст не является главным критерием.

"Пока преждевременно говорить, какой Григорий будет жених и как он будет котироваться на моём брачном рынке, потому что, как пела Алла Борисовна, "расставание — маленькая смерть". Дайте человеку в себя прийти, и после того, как он придёт в себя и у него возникнет желание создать новую семью, можно говорить насколько он жених козырный", — заявила Сябитова.

По словам свахи, она опирается на точные данные и профессия состоит в том, чтобы знать о человеке многое: его доход, из какой он семьи, а также его психологический портрет.

"У нас в России есть такая традиция, и у нас до смерти жених. Завидный жених должен выглядеть состоятельным, являться таковым, плюс бойцовские качества. Возраст здесь не является критерием для жениха", — заметила телеведущая.

Она отметила, что музыкант как раз подходит под все критерии и является завидным женихом. А создаст ли он новую семью, зависит от его собственного желания либо от желания девушек, которые захотят видеть Григория в качестве жениха или будущего мужа.