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Сябитова назвала Лепса завидным женихом, но призвала дать ему время после развода

Главная сваха страны уверена, что невестам стоит подождать, пока музыкант придёт в себя и у него возникнет желание создать новую семью.

20 декабря, 14:20
<p>Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с Лайфом рассказала, насколько разведённый Григорий Лепс подходит для женитьбы. Она подчеркнула, что в данном случае возраст не является главным критерием.

"Пока преждевременно говорить, какой Григорий будет жених и как он будет котироваться на моём брачном рынке, потому что, как пела Алла Борисовна, "расставание — маленькая смерть". Дайте человеку в себя прийти, и после того, как он придёт в себя и у него возникнет желание создать новую семью, можно говорить насколько он жених козырный", — заявила Сябитова.

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По словам свахи, она опирается на точные данные и профессия состоит в том, чтобы знать о человеке многое: его доход, из какой он семьи, а также его психологический портрет.

"У нас в России есть такая традиция, и у нас до смерти жених. Завидный жених должен выглядеть состоятельным, являться таковым, плюс бойцовские качества. Возраст здесь не является критерием для жениха", — заметила телеведущая.

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Она отметила, что музыкант как раз подходит под все критерии и является завидным женихом. А создаст ли он новую семью, зависит от его собственного желания либо от желания девушек, которые захотят видеть Григория в качестве жениха или будущего мужа.

Ранее Лайф писал, что суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Что стало причиной разлада, остаётся до сих пор загадкой. На данный момент пара не давала никаких официальных комментариев насчёт этой темы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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