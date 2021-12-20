В Сети опубликовано новое видео с пытками заключённых — на этот раз в Красноярске

Портал Gulagu.net опубликовал новые видеозаписи с кадрами пыток заключённых. На этот раз кадры из Красноярска. Основатель проекта Владимир Осечкин заявляет, что архив по Красноярску составляет более ста гигабайт.

На одном из кадров избивают заключённого, часть происходящего не видно, потому что другой сиделец завесил нары матрасами. На другом видео зафиксировано падение заключённого из окна. Осечкин заявляет, что инцидент не был самоубийством, а заключённого выбросили с высоты, он погиб.

Напомним, в октябре–ноябре проект выложил видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам.