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Сенатор Клишас назвал условие для введения штрафов за отказ от вакцинации

Речь идёт о россиянах, которые не желают прививаться, но при этом не имеют медицинского отвода.

20 декабря, 14:37

© Pixabay

Сейчас в России нет обязательной вакцинации от коронавируса, а значит, штрафовать попросту не за что. Только если будет принято решение о том, что прививаться обязаны все граждане, тогда и можно говорить о наказании тех, кто отказывается, сказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", заявил он в интервью РИА "Новости".

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия обратилась к опыту других стран в вопросе взимания штрафов с тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, но при этом не имеет медицинского отвода. Главное, что предстоит выяснить, — будет ли такая мера способствовать увеличению числа привитых. Также Попова назвала условия, при которых возможно закрытие границ в условиях пандемии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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