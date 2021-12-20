Сенатор Клишас назвал условие для введения штрафов за отказ от вакцинации

Сейчас в России нет обязательной вакцинации от коронавируса, а значит, штрафовать попросту не за что. Только если будет принято решение о том, что прививаться обязаны все граждане, тогда и можно говорить о наказании тех, кто отказывается, сказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", — заявил он в интервью РИА "Новости".