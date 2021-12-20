Сенатор Клишас назвал условие для введения штрафов за отказ от вакцинации
Речь идёт о россиянах, которые не желают прививаться, но при этом не имеют медицинского отвода.
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Сейчас в России нет обязательной вакцинации от коронавируса, а значит, штрафовать попросту не за что. Только если будет принято решение о том, что прививаться обязаны все граждане, тогда и можно говорить о наказании тех, кто отказывается, сказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", — заявил он в интервью РИА "Новости".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия обратилась к опыту других стран в вопросе взимания штрафов с тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, но при этом не имеет медицинского отвода. Главное, что предстоит выяснить, — будет ли такая мера способствовать увеличению числа привитых. Также Попова назвала условия, при которых возможно закрытие границ в условиях пандемии.
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