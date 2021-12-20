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В Сербии выпустили для Запада "правила общения" с Путиным

Политика угроз и санкций не приносит результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис, отметил журналист Боян Билбия.

20 декабря, 14:52
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67374/photos/67187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Противостояние с Россией странам Запада приносит куда больше проблем, чем мог бы принести диалог с ней. Таким мнением поделился колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат".

"Они должны либо разговаривать с [Владимиром] Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", — отметил журналист.

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По мнению Билбия, зарубежные политики только сейчас учатся, как грамотно взаимодействовать с Москвой. При этом обозреватель подчеркнул, что каждая из сторон постепенно начинает достигать желаемых результатов. В пример он привёл недавние переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

"Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", — подчеркнул автор статьи.

В заключение Билбия добавил, что российский президент во время беседы преследовал реальные и практические цели, что и сделало ему честь.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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