Противостояние с Россией странам Запада приносит куда больше проблем, чем мог бы принести диалог с ней. Таким мнением поделился колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат".

"Они должны либо разговаривать с [Владимиром] Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", — отметил журналист.

По мнению Билбия, зарубежные политики только сейчас учатся, как грамотно взаимодействовать с Москвой. При этом обозреватель подчеркнул, что каждая из сторон постепенно начинает достигать желаемых результатов. В пример он привёл недавние переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

"Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", — подчеркнул автор статьи.

В заключение Билбия добавил, что российский президент во время беседы преследовал реальные и практические цели, что и сделало ему честь.