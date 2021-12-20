Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за тайфуна, убившего уже 375 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна в стране.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — сообщается в телеграмме главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.

Последствия тайфуна "Раи" в Филиппинах. Фото © Twitter / IFRCAsiaPacific

По последним данным, минимум 375 человек погибли на Филиппинах после обрушившегося на центральные и южные провинции страны тайфуна "Раи", сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информацию местной полиции. Ещё 56 жителей числятся пропавшими без вести, около 500 человек получили травмы. Число жертв, пропавших и пострадавших людей может ещё возрасти, так как спасателям всё ещё не удаётся установить контакт с несколькими населёнными пунктами, в которых отключилось электричество и мобильная связь.