Кидающие "багаж" грузчики шокировали пассажиров во Внуково, в аэропорту объяснились

В пресс-службе аэропорта Внуково прокомментировали видео, выложенное шокированными пассажирами в Сеть, на котором сотрудники небрежно бросают сумки. Как там рассказали изданию "Газета.ru", на кадры попала выгрузка бортового имущества, а не вещей пассажиров.

"На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой/выгрузкой багажа авиапассажиров. На кадрах видео — разгрузка бортового имущества: использованных мягких пледов. После разгрузки вещи будут отправлены в химчистку для санитарной обработки", — объяснили в аэропорту.

В пресс-службе также уточнили, что загрузка и выгрузка багажа пассажиров в аэропорту Внуково находится в ведении службы, не имеющей отношения к этому видео.