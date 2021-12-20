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Профессор Уайтли указал на симптомы появления тромба в лёгких

Он советует обратиться к врачу при обнаружении у себя этих тревожных сигналов.

20 декабря, 14:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тромбы в лёгких человека могут образовываться не только из-за коронавируса, но и из-за сидячего образа жизни. Об этом рассказал британский профессор Марк Уайтли.

Эксперт предупредил, что если у человека возникают проблемы с дыханием, боли в груди и спине, то ему необходимо обратиться к врачу, так как эти симптомы могут свидетельствовать о тромбозе.

"Лёгочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки", цитирует специалиста РИА ФАН.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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