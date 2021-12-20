Профессор Уайтли указал на симптомы появления тромба в лёгких
Он советует обратиться к врачу при обнаружении у себя этих тревожных сигналов.
Фото © Pixabay
Тромбы в лёгких человека могут образовываться не только из-за коронавируса, но и из-за сидячего образа жизни. Об этом рассказал британский профессор Марк Уайтли.
Эксперт предупредил, что если у человека возникают проблемы с дыханием, боли в груди и спине, то ему необходимо обратиться к врачу, так как эти симптомы могут свидетельствовать о тромбозе.
"Лёгочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки", — цитирует специалиста РИА ФАН.
Ранее иммунолог Болибок назвал препараты, которые могут привести к инфаркту при ковиде. Для заражённого будут небезопасны обладающие кровоостанавливающим действием травы и снижающие кровоточивость лекарства.
Комментариев: 0