Профессор Уайтли указал на симптомы появления тромба в лёгких

Тромбы в лёгких человека могут образовываться не только из-за коронавируса, но и из-за сидячего образа жизни. Об этом рассказал британский профессор Марк Уайтли.

Эксперт предупредил, что если у человека возникают проблемы с дыханием, боли в груди и спине, то ему необходимо обратиться к врачу, так как эти симптомы могут свидетельствовать о тромбозе.

"Лёгочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки", — цитирует специалиста РИА ФАН.