МИД РФ объявил о высылке двух немецких дипломатов

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в понедельник в российский МИД, где ему объявили о высылке двух немецких дипломатов в качестве ответной меры на недружественные шаги Берлина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с решением Правительства ФРГ об объявлении persona non grata двух российских дипломатических работников. Это произошло после суда над россиянином по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине в 2019 году.

"Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа", — заявили в МИДе.

Российская сторона предупредила, что будет реагировать "соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес и в будущем".

Напомним, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В России он подозревался в участии в международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и был объявлен в розыск. Кроме того, сообщалось, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. После этого убийства Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Берлине, а немецкий суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве Хангошвили, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.