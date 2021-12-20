Доктор Мясников посоветовал мужчинам пить не более двух стаканов молока в день
По словам специалиста, "коровий фреш" — один из самых целебных продуктов, но из-за избытка кальция может стать и угрозой здоровью.
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Чрезмерное употребление молока негативно влияет на мужское здоровье, увеличивая вероятность развития рака простаты, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".
По словам специалиста, молоко является одним из самых целебных продуктов, но из-за избытка кальция оно может стать и угрозой здоровью. Врач предупредил, что чрезмерное употребление "коровьего фреша" способствует развитию рака простаты у мужчин, что подтверждается данными статистических выкладок. Однако Мясников уточнил, что опасность молока не была доказана или опровергнута учёным сообществом.
"Мы говорим, что надо ограничить употребление молока мужчинам до 300 миллилитров, то есть до двух стаканов в день", — пояснил Мясников.
А ранее Лайф писал, что доктор Мясников назвал продукты, из-за которых могут образовываться тромбы. Врач при этом отметил, что недуг вызывают не сами вещества, содержащиеся в пище, а их взаимодействие с лекарственными препаратами.
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