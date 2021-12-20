Врач Соловьёв заявил, что "омикрон" может накрыть Россию до конца года

Председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьёв считает, что штамм коронавируса "омикрон" может накрыть Россию и распространиться по регионам до конца декабря. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Можно ожидать множественные случаи сверхраспространения "омикрона" в связи со значительным ослаблением антиковидных мер в регионах, увеличением частоты контактов между людьми и перемешиванием людей в торговых центрах, кинотеатрах, активным перемещением людей внутри региона и между регионами", — сообщил руководитель лабораторных проектов ГМК "Медма".

Врач отметил, что на рост заболеваемости населения также могут повлиять различные мероприятия в трудовых коллективах в преддверии праздника. Так, по его мнению, ещё один всплеск возможен в течение трёх–четырёх недель после новогодних каникул. Кроме того, эксперт спрогнозировал рост госпитализаций в период с середины января до конца февраля и увеличение количества смертей с февраля по март. При этом он подчеркнул, что новый штамм коронавируса будет активнее распространяться внутри больниц.

Чтобы избежать негативного исхода, медик призывает россиян сократить необязательные контакты с людьми, избегать массовых мероприятий, активнее сдавать ПЦР-тесты. Не лишним будет приобрести респираторы класса FFP2, вентиляторы с HEPA-фильтром и рециркуляторы с УФ-облучением, а также быстрые антигенные тесты. В заключение специалист отметил важность прививок от ковида и повторной вакцинации.