Диетолог рассказал, чем нельзя закусывать шампанское и почему нужно убирать пузырьки

Шампанское не стоит закусывать сладостями, фруктами, а также салатами — в общем, всем, чем россияне привыкли в Новый год. Об этом "Москве 24" заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург. По его словам, игристое вино быстро приводит человека в состояние опьянения из-за большого количества пузырьков, поэтому, чтобы уменьшить негативное влияние этого напитка, стоит подобрать правильную закуску и, что важно, не переедать.

Хорошая закуска, по мнению диетолога, — это орехи, сухофрукты и сыр: данные продукты помогут замедлить всасывание алкоголя. А вот сладости и фрукты, наоборот, ускорят этот процесс и человек опьянеет быстрее.

"Шампанское лучше употреблять, убрав из него пузырьки, потому что они ускоряют всасывание спирта, и пить его медленно", — добавляет Гинзбург.

Неприятными последствиями бокал шампанского может обернуться для людей с гастритом и язвенной болезнью, так как газированный алкоголь раздражающе действует на желудок. Уменьшить негативное воздействие шампанского можно, если закусывать его хлебом и овощами, говорит диетолог. Салатами же врач советует не злоупотреблять.

"Закусывать шампанское салатами не то чтобы прямо нельзя, просто это может добавить риск — умереть не умрёшь, скорее всего, но если есть склонность к развитию панкреатита или гастрита, то всё это в Новый год может случиться", — поясняет он.